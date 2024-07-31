Мобилизация женщин в августе: кто должен стать на учет и на какие суммы будут штрафовать
Сейчас в Украине действует военное положение, а также проводится всеобщая мобилизация. Что касается мобилизации женщин, то она не предусмотрена, однако женщины, которые работают в определенных сферах, должны стать на воинский учет.
Украинки, которые имеют медицинское образование, независимо от того, работают ли они по специальности, должны стать на учет.
Читайте также: В Генштабе не поддерживают освобождение от службы бывших ограниченно годных до 25 лет
Это касается следующих медицинских специальностей:
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая терапия;
- физическая реабилитация;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- промышленная фармацевтика;
- стоматология;
- медицина;
- биомедицинская инженерия;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- физиологии и эпидемиологии.
- токсикология;
- фармакология.
Стоит отметить, что регистрация на учете является обязательной даже для тех, кто не работает по медицинской специальности, но имеет соответствующее образование.
Какие штрафы предусмотрены
В случае, если женщины указанных специальностей не обновят свои данные вовремя, им грозит штраф. За первое совершенное админнарушение предусмотрен штраф в размере 17 000 гривен. Если нарушение повторится в течение года, штраф увеличивается до 25 500 гривен.
Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!