Мобілізувати будуть й вночі? Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

Кабінет міністрів України на черговому засіданні 9 лютого вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

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Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, під час проведення мобілізації під час дії правового режиму воєнного стану територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки надано право цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Також тепер ТЦК можуть цілодобово організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП).

Військкомати безперервно будуть вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Додамо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень цей проєкт було відкликано 11 січня.

30 січня Уряд подав у Раду оновлений законопроєкт. В ньому пропонується, зокрема, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Але що стосується санкцій для ухилянтів, то тепер їх пропонують запроваджувати через суд.

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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