Чи можуть представники військкомату приходити додому до військовозобов'язаних українців

Уряд затвердив постанову, яка передбачає низку змін для військовозобов'язаних громадян України.

В Україні встановили правила організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних, які передбачають, що представники військкоматів будуть здійснювати побудинкові обходи для уточнення даних українців, які підлягають призову. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 30 грудня 2022 року.

Згідно з документом, щонайменш 1 раз на рік облікові дані карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад мають звірятися:

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з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють або навчаються;

з документами щодо реєстрації місця проживання або з відповідними даними порталу "Дія";

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Такі "подвірні обходи" будуть відбуватись відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного чи міського голови. Під час обходу перевірятимуть наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Згідно з постановою Кабміну №1487, із 3 січня 2023 року роботодавці в Україні зобов'язані перевіряти наявність військово-облікового документа у чоловіків, яких приймають на роботу. Перевірятимуть:

посвідчення про приписку до призовної дільниці у призовників;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

військовий квиток у резервістів.

Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації протягом 7 днів мають повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу чи навчання, звільнення з роботи чоловіків, а також про закінчення навчання студентів.

Якщо ТЦК та СП видають наказ про призов військовозобов'язаного, то структура, яка приймала його на роботу чи навчання, звільняла або відраховувала має:

видати наказ або розпорядження про повідомлення призовників, військовозобов'язаних та резервістів;

повідомити призовника\резервіста\військовозобов'язаного, щоб він повинен прибути до ТЦК;

протягом 3 днів надіслати копію документа до органу, який видав розпорядження.

Інформацію про призовників, резервістів або військовозобов'язаних також мають надавати центри зайнятості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чи повертатимуть військовозобов'язаних чоловіків з-за кордону для мобілізації.

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