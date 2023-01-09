Могут ли представители военкомата приходить домой к военнообязанным украинцам

Правительство утвердило постановление, предусматривающее ряд изменений для военнообязанных граждан Украины.

В Украине установили правила организации и ведения военного учета военнообязанных, которые предусматривают, что представители военкоматов будут осуществлять домовые обходы для уточнения данных украинцев, подлежащих призыву. Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 30 декабря 2022 года.

Согласно документу, не менее 1 раз в год учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном военном учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов должны сверяться:

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с учетными данными в списках персонального военного учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают или обучаются;

с документами о регистрации места жительства или с соответствующими данными портала "Действие";

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Такие "дворные обходы" будут происходить в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового или городского головы. При обходе будут проверять наличие и состояние военно-учетных документов призывников, военнообязанных и резервистов.

Согласно постановлению Кабмина №1487, с 3 января 2023 года работодатели в Украине обязаны проверять наличие военно-учетного документа у принимающих на работу мужчин. Будут проверять:

удостоверение о приписке к призывному участку у призывников;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

военный билет у резервистов.

Государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации в течение 7 дней должны уведомить территориальные центры комплектования и социальной поддержки о принятии на работу или обучение, увольнении с работы мужчин, а также об окончании обучения студентов.

Если ТЦК и СП издают приказ о призыве военнообязанного, то структура, которая принимала его на работу или обучение, освобождала или отсчитывала:

издать приказ или распоряжение об уведомлении призывников, военнообязанных и резервистов;

сообщить призывнику/резервисту\военнообязанному, чтобы он должен прибыть в ТЦК;

в течение 3 дней отправить копию документа в орган, издавший распоряжение.

Информацию о призывниках, резервистах или военнообязанных также должны предоставлять центры занятости.

Напомним, ранее стало известно, будут ли возвращать военнообязанных мужчин из-за границы для мобилизации.

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