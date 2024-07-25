Чи можуть військовозобов'язані жінки виїхати за кордон під час війни: пояснення юриста

Згідно з українським законодавством, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, підлягають військовому обліку. Однак, наразі мобілізація жінок є добровільною.

На практиці, жінки з медичною освітою, навіть не перебуваючи на військовому обліку, можуть натрапити на труднощі при перетині кордону. Прикордонники можуть заборонити перетин кордону за певних умов.

Правознавці на сайті Юристи.UA відповіли на питання щодо перетину кордону жінками, що є військовозобовязаними.

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Як пояснив юрист Владислав Дерій, якщо жінка під час перетину кордону не повідомить прикордонникам або представникам ТЦК про свою медичну освіту, "їй нічого не загрожує та вона зможе безперешкодно перетинати кордон з Україною".

Він додав, що для прикладу жінка, що є фармацевтом за освітою, має обов'язок стати на військовий облік військовозобов'язаних.

"Проте, прикордонники навряд чи мають про неї хоч якусь інформацію. Похід до ТЦК краще відкласти, адже під час мобілізації військовозобов'язаних жінок все ж таки призивають на військову службу, якщо вони не мають права на відстрочку згідно зі статтею 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (хоча це і не поширене явище). Поки що жінкам-медикам (незалежно від того стоять вони на військовому обліку чи ні) дозволяють виїжджати з України, але зайвий раз про свою освіту краще не нагадувати", – вважає правознавець.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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