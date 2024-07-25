Могут ли военнообязанные женщины уехать за границу во время войны: объяснение юриста

Согласно украинскому законодательству, женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, подлежат военному учету. Однако мобилизация женщин является добровольной.

На практике, женщины с медицинским образованием, даже не состоя на военном учете, могут столкнуться с трудностями при пересечении границы. Пограничники могут запретить пересечение границы при определенных условиях.

Правоведы на сайте Юристы.UA ответили на вопрос о пересечении границы женщинами, что являются военнообязанными.

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Как пояснил юрист Владислав Дерий, если женщина во время пересечения границы не уведомит пограничников или представителей ТЦК о своем медицинском образовании, "ей ничего не угрожает и она сможет беспрепятственно пересекать границу с Украиной".

Он добавил, что, например, женщина, которая является фармацевтом по образованию, обязана стать на военный учет военнообязанных.

"Однако, пограничники вряд ли имеют о ней хоть какую-то информацию. Поход в ТЦК лучше отложить, ведь во время мобилизации военнообязанных женщин все же призывают на военную службу, если они не имеют права на отсрочку согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной" подготовку и мобилизацию" (хотя это и не распространенное явление). Пока женщинам-медикам (независимо от того стоят они на военном учете или нет) позволяют выезжать из Украины, но лишний раз о своем образовании лучше не напоминать", — считает правовед.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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