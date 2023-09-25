Чи можуть мобілізувати одразу декількох членів родини: пояснення юриста

Адвокат та провідний юрисконсульт Антон Маринич роз'яснив питання, чи можуть мобілізувати кількох членів однієї родини в Україні під час дії воєнного стану, який був подовжений до 15 листопада 2023 року після підписання відповідних законів Президентом України Володимиром Зеленським.

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Згідно з коментарем Антона Маринича для "РБК-Україна", законодавство України не містить конкретного обмеження на кількість осіб з однієї родини, яких можуть мобілізувати під час військових дій.

Відповідно до закону "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", особливі винятки передбачені для членів сімей військовозобов'язаних. Наприклад, не підлягають мобілізації члени родини, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання завдань з оборони і безпеки країни, зокрема під час протистояння збройній агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. Також, не мобілізують чоловіка, який виховує неповнолітню дитину або дітей, якщо його дружина одночасно перебуває на військовій службі. У разі служби дружини, чоловік залишається на догляд за неповнолітніми дітьми і не підлягає мобілізації.

Отже, зазначає адвокат, чіткого обмеження на кількість мобілізованих членів родини в законодавстві України не існує.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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