Могут мобилизовать сразу несколько членов семьи: объяснение юриста

Адвокат и ведущий юрисконсульт Антон Маринич разъяснил вопрос, могут ли мобилизовать нескольких членов одной семьи в Украине во время действия военного положения, которое было продлено до 15 ноября 2023 года после подписания соответствующих законов Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Согласно комментарию Антона Маринича для "РБК-Украина", законодательство Украины не содержит конкретного ограничения на количество лиц из одной семьи, которых могут мобилизовать во время военных действий.

В соответствии с законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" особые исключения предусмотрены для членов семей военнообязанных. Например, не подлежат мобилизации члены семьи, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при выполнении задач по обороне и безопасности страны, в частности, во время противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Также, не мобилизуют мужчину, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка или детей, если его жена одновременно находится на военной службе. В случае службы супруги, муж остается на уход за несовершеннолетними детьми и не подлежит мобилизации.

Следовательно, отмечает адвокат, четкого ограничения на количество мобилизованных членов семьи в законодательстве Украины не существует.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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