Можуть спостерігатись легкі головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 6 червня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що часто викликає погіршення самопочуття у метеочутливих людей. Зокрема, у дні підвищеної геомагнітної активності частіше виникають головний біль, втома та емоційна нестабільність.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA повідомляє, що у п’ятницю, 6 червня індекс становитиме 3,3, що вказує на слабкий рівень активності. Зміни в прогнозі можливі, оскільки оновлення даних щодо магнітних бур відбувається щотричі на добу. Тож варто слідкувати за оперативною інформацією для кращого планування своїх днів, особливо якщо ви схильні до метеореакцій.

Магнітні бурі виникають через сонячні спалахи, які супроводжуються викидом заряджених частинок. Потрапляючи в земну магнітосферу, вони провокують коливання магнітного поля. Такі збурення можуть не лише впливати на здоров’я людей, а й викликати збої в роботі техніки – від супутників і мобільного зв’язку до навігаційних систем. Потужні бурі здатні навіть викликати появу північного сяйва в регіонах, де воно зазвичай не спостерігається.

Читайте також: Чому виникають магнітні бурі та як їх спрогнозувати: відповідь Національного арктичного наукового центру

Щоб зменшити вплив бур, фахівці радять підтримувати стабільний режим сну й харчування, відмовитися від жирної, гострої їжі та алкоголю, обмежити вживання кави. Також корисними будуть піші прогулянки, пиття води та трав’яних настоїв, легка фізична активність і уникання стресових ситуацій. Людям із хронічними захворюваннями важливо мати під рукою необхідні медикаменти й уникати перевантажень. Для кращого самопочуття рекомендуються контрастний душ вранці та тепла ванна ввечері.

Раніше ми розповідали, що науковці виявили, коли Землю накрила найсильніша сонячна буря в історії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!