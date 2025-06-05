Могут наблюдаться легкие головные боли и слабость: прогноз магнитных бурь на 6 июня

Магнитные бури могут оказывать влияние на атмосферное давление, что часто вызывает ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. В частности, в дни повышенной геомагнитной активности чаще возникают головные боли, усталость и эмоциональная нестабильность.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA сообщает, что в пятницу, 6 июня, индекс составит 3,3, что указывает на слабый уровень активности. Изменения в прогнозе возможны, поскольку обновление данных по магнитным бурам происходит каждые три раза в сутки. Следует следить за оперативной информацией для лучшего планирования своих дней, особенно если вы склонны к метеореакциям.

Магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек, сопровождающихся выбросом заряженных частиц. Попадая в земную магнитосферу, они провоцируют колебания магнитного поля. Такие возмущения могут не только влиять на здоровье людей, но и вызвать сбои в работе техники от спутников и мобильной связи до навигационных систем. Мощные бури даже способны вызвать появление северного сияния в регионах, где оно обычно не наблюдается.

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Чтобы уменьшить влияние бурь, специалисты советуют поддерживать стабильный режим сна и питания, отказаться от жирной, острой пищи и алкоголя, ограничить употребление кофе. Также полезны будут пешие прогулки, питье воды и травяных настоев, легкая физическая активность и избегание стрессовых ситуаций. Людям с хроническими заболеваниями важно иметь под рукой необходимые медикаменты и избегать перегрузок. Для лучшего самочувствия рекомендуется контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили, когда Землю накрыла сильнейшая солнечная буря в истории.

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