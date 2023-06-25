Молодий борщ з вишнями за рецептом з Тернопільщини

Наваристий запашний борщ з цікавим смаком, адже до нього додаються вишні, молодий горох, молода капуста та молода морква. В ідеалі також треба використати молодий буряк.

Інгредієнти:

– Вода –5 л

– Свинячі ребра – 500 г

–Курка – 250 г

– Корінь петрушки – 50 г

– Цибуля зелена – 30 г

– Картопля молода – 8 шт.

– Молодий зелений горошок – 1 склянка

– Буряк молодий – 10 шт.

– Морква молода – 2 шт.

– Капуста молода – 1 кг

– Вишня – 1 склянка

– Лавровий лист – 2 шт.

– Цибуля ріпчаста – 1 шт.

– Перець чорний, горошок –за смаком

– Перець духмяний, горошок – 10 шт.

– Смалець – 2 ст. л.

– Борошно – 2 ст. л.

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– Сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Замочіть ребра у воді на 30 хвилин.

2. Воду поставте на вогонь та опустіть туди ребра.та курку. Після закипання варіть близько 2 годин, знімаючи шуму.

3. Корінь петрушки зв'яжіть із зеленою цибулею та занурте у бульйон.

4. Відріжте гичку від буряка. М’які її частини наріжте кубиками. Буряк почистіть від шкірки та наріжте соломкою.

5. Протушкуйте буряк на смальці. Додайте лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком сіль і перемішайте.

6. Дістаньте з бульйону петрушку з цибулею і викиньте.

7. Додаємо в борщ нарізану молоду картоплю та молодий горох.

8. Витягніть курку. Додайте тушкований буряк, свіжу гичку та порізану молоду моркву.

9. Зробіть засмажку: підсмажте на смальці нарізану ріпчасту цибулю до золотавості. Додайте борошно та перемішайте.

10. Додаємо в борщ нарізану молоду капусту та вишні.

11. Додаємо засмажку в борщ та готуйте ще декілька хвилин.

12. Подавайте борщ зі сметаною та свіжою зеленню.

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