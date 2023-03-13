Секрет приготування борщу, аби колір був яскравим

Певно кожен українець має власні секрети приготування насиченого та яскраво-червоного борщу. Проте інколи страва виходить блідою – чому це так, спробував розібратися UAportal.

Якщо буряк довго варити, його колір стає блідішим. Аби зберегти яскравість деякі господині додають до борщу кислинку – це може бути оцет, томатна паста, сік лимону, або буряковий квас. Дехто додає лимонну кислоту, або навіть квашені помідори.

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Якщо ж вам не подобається кислуватий смак страви, то є один секрет, як уберегти колір буряка без кислоти. Потрібно додавати пасерований буряк до страви наприкінці готування.

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А тепер тримайте легкий рецепт українського борщу, з яким справиться навіть початківець.

Інгредієнти:

М'ясо – 500 г

Квасоля – 200 г Картопля – 4 шт.

Капуста – четвертина головки.

Цибуля – 1 шт.

Буряк – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Томатна паста – 2 ст. л.

Часник – 2-3 зубчики.

Зелень – кілька гілочок петрушка та кропу.

Сало – 60 грамів.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – до смаку.

Спеції – за бажанням.

Олія – 2 ст. л.

Почнімо готувати:

М'ясо поріжте на шматки та поставте у маленьку каструлю варити. Коли закипить – промийте та перекладіть у посуд, де варитимете борщ, залийте водою та поставте варитися. Вкиньте квасолю, хай вариться разом з м'ясом. А самі займіться "начинкою". Овочі треба помити та почистити. Картоплю наріжте кубиками, моркву та буряк натріть на крупній терці у різні тарілки, цибулю наріжте дрібно. Помийте, обсушіть та покришіть дзелень. Часник почистьте та дрібно наріжте. Нашаткуйте капусту. Спочатку у готовий бульйон вкиньте картоплю. На олії обсмажте потертий буряк. На окремій сковороді підсмажте шкварки, витягніть їх, та покладіть у пательню цибулю, посмажте її до рум'яності. Вкладіть туди натерту моркву та на малому вогні пасеруйте. Нашатковану капусту вкиньте у бульйон, проваріть 5 хв, висипте з пательні підсмажену моркву з цибулею. Поверніться до буряка. Поки він пасирується на малому вогні, додайте до нього томатну пасту, цукор, сіль та часник. Засмажку з буряка потрібно додавати до борщу за 10 хвилин до закінчення приготування. Коли додасте бурякову суміш у борщ, вкиньте до нього посічену зелень та приправи, додайте лавровий лист. Коли борщ прокипить 5 хвилин з останніми інгредієнтами, вимкніть вогонь на плиті та дайте йому настоятися під кришкою.

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