Секрет приготовления борща, чтобы цвет был ярким
Наверное, каждый украинец имеет собственные секреты приготовления насыщенного и ярко-красного борща. Однако иногда блюдо получается бледным – почему это так, попытался разобраться UAportal.
Если свеклу долго варить, ее цвет становится бледнее. Чтобы сохранить яркость некоторые хозяйки добавляют в борщ кислинку – это может быть уксус, томатная паста, сок лимона или свекольный квас. Некоторые добавляют лимонную кислоту, или даже квашеные помидоры.
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Если же вам не нравится кисловатый вкус блюда, то есть один секрет, как уберечь цвет свеклы без кислоты. Нужно добавлять пассерованную свеклу в блюдо в конце приготовления.
А теперь держите легкий рецепт украинского борща, с которым справится даже начинающий.
Ингредиенты:
- Мясо – 500 г
- Фасоль – 200 г Картофель – 4 шт.
- Капуста – четверть головки.
- Лук – 1 шт.
- Свекла – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Чеснок – 2-3 зубчика.
- Зелень – несколько веточек петрушки и укропа.
- Сало – 60 граммов.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по желанию.
- Масло растительное – 2 ст. л.
Начнем готовить:
- Мясо порежьте на куски и поставьте в кастрюлю варить. Когда закипит – промойте и переложите в посуду, где будете варить борщ, залейте водой и поставьте вариться.
- Вбросьте фасоль, пусть варится вместе с мясом. А сами займитесь "начинкой".
- Овощи нужно помыть и почистить. Картошку нарежьте кубиками, морковь и свеклу натрите на крупной терке в разные тарелки, лук нарежьте мелко.
- Вымойте, обсушите и покрошите делен. Чеснок очистите и мелко нашинкуйте.
- Нашинкуйте капусту. Сначала в готовый бульон вбросьте картофель.
- На масле обжарьте потертую свеклу.
- На отдельной сковороде поджарьте шкварки, извлеките их и положите в сковороду лук, пожарьте его до румяности. Уложите туда натертую морковь и на малом огне пассируйте.
- Нашинкованную капусту вбросьте в бульон, проварите 5 мин, высыпьте из сковороды поджаренную морковь с луком.
- Вернитесь к свекле. Пока он пассируется на малом огне, добавьте к нему томатную пасту, сахар, соль и чеснок.
- Зажарку из свеклы нужно добавлять в борщ за 10 минут до окончания приготовления. Когда добавьте свекольную смесь в борщ, вбросьте в него иссеченную зелень и приправы, добавьте лавровый лист.
- Когда борщ прокипит пять минут с последними ингредиентами, выключите огонь на плите и дайте ему настояться под крышкой.
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