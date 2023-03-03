Клопотенко поделился рецептом постного борща с копчеными грушами
Во время Великого поста иногда хочется побаловать себя чем-нибудь оригинальным и вкусным. В этот раз предлагаем вам рецепт борща, которым поделился украинский повар Евгений Клопотенко.
Он предлагает готовить первое блюдо по особой рецептуре – постный борщ без загара с сельдереем и копчеными грушами.
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"Только свежие овощи и немного копченого привкуса, и вы получите такой вкусный борщ, что он может стать главным в вашей борщевой коллекции рецептов. А благодаря тому, что мы ничего не будем жарить, он будет и полезнее", – говорит Клопотенко.
Он предлагает варить его на овощном бульоне, чтобы вкус был насыщеннее.
Какие продукты нужны
Для овощного бульона:
- 3 л воды
- 1/6 корня сельдерея
- 2 лука
- 2 моркови
- кочан от капусты
- верхушка сладкого перца
- 3 зубчика чеснока
- 2 лавровых листа
- 4 горошины душистого перца
- 5 горошин черного перца
Для самого борща:
- 4 картофелины
- 4 свеклы (до килограмма общий вес)
- 1 ч. л. копченой паприки
- 3 копченые груши
- четвертина капусты
- 2 ст. л. томатной пасты
- соль и перец по желанию
Для того чтобы сварить овощной бульон, нарежьте большими кусками 1/6 корня сельдерея, 2 морковки и 2 луковицы разрежьте пополам. Отрежьте верхушку сладкого перца, а из капусты вырежьте кочерыжку. Возьмите 3 зубчика чеснока и раздавите плоской стороной лезвия ножа. В большую кастрюлю влейте 3л воды и выложите все эти овощи. Добавьте 4 горошины душистого перца, 5 горошин черного перца и 2 лавровых листа, посолите по вкусу.
Варите овощной бульон на маленьком огне в течение 30 минут. После этого шумовкой извлеките овощи из бульона, ведь они уже отдали свои вкусы блюду.
Нарежьте 4 картофелины небольшими кубиками или любыми понравившимися вам кусочками. Главное, чтобы они были примерно одинаковыми по размеру. Положите картофель в бульон.
Свеклу натрите на крупной терке. Половину добавьте к борщу, остальное пока оставьте в миске.
Добавить в кастрюлю 2 ст. л. томатной пасты для баланса вкуса. Вбросьте 3 копченых груши и 1 ч. л. копченой паприки.
Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю.
В конце добавьте вторую часть натертой свеклы. Перемешайте и варите все вместе еще 5 минут.
Попробуйте борщ и добавьте при необходимости еще немного соли и перца.
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