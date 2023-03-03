Клопотенко поделился рецептом постного борща с копчеными грушами

Во время Великого поста иногда хочется побаловать себя чем-нибудь оригинальным и вкусным. В этот раз предлагаем вам рецепт борща, которым поделился украинский повар Евгений Клопотенко.

Он предлагает готовить первое блюдо по особой рецептуре – постный борщ без загара с сельдереем и копчеными грушами.

Читайте также: Как приготовить сытный салат с картофелем и грибами на Великий пост: простой рецепт

"Только свежие овощи и немного копченого привкуса, и вы получите такой вкусный борщ, что он может стать главным в вашей борщевой коллекции рецептов. А благодаря тому, что мы ничего не будем жарить, он будет и полезнее", – говорит Клопотенко.

Видео дня

Он предлагает варить его на овощном бульоне, чтобы вкус был насыщеннее.

Какие продукты нужны

Для овощного бульона:

3 л воды

1/6 корня сельдерея

2 лука

2 моркови

кочан от капусты

верхушка сладкого перца

3 зубчика чеснока

2 лавровых листа

4 горошины душистого перца

5 горошин черного перца

Для самого борща:

4 картофелины

4 свеклы (до килограмма общий вес)

1 ч. л. копченой паприки

3 копченые груши

четвертина капусты

2 ст. л. томатной пасты

соль и перец по желанию

Для того чтобы сварить овощной бульон, нарежьте большими кусками 1/6 корня сельдерея, 2 морковки и 2 луковицы разрежьте пополам. Отрежьте верхушку сладкого перца, а из капусты вырежьте кочерыжку. Возьмите 3 зубчика чеснока и раздавите плоской стороной лезвия ножа. В большую кастрюлю влейте 3л воды и выложите все эти овощи. Добавьте 4 горошины душистого перца, 5 горошин черного перца и 2 лавровых листа, посолите по вкусу.

Варите овощной бульон на маленьком огне в течение 30 минут. После этого шумовкой извлеките овощи из бульона, ведь они уже отдали свои вкусы блюду.

Нарежьте 4 картофелины небольшими кубиками или любыми понравившимися вам кусочками. Главное, чтобы они были примерно одинаковыми по размеру. Положите картофель в бульон.

Свеклу натрите на крупной терке. Половину добавьте к борщу, остальное пока оставьте в миске.

Добавить в кастрюлю 2 ст. л. томатной пасты для баланса вкуса. Вбросьте 3 копченых груши и 1 ч. л. копченой паприки.

Нашинкуйте капусту и добавьте в кастрюлю.

В конце добавьте вторую часть натертой свеклы. Перемешайте и варите все вместе еще 5 минут.

Попробуйте борщ и добавьте при необходимости еще немного соли и перца.

Предлагаем также рецепты постных блюд, которыми поделился повар Клопотенко.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!