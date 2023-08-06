Молоді кабачки гниють на грядці: як врятувати врожай

Кабачки – одні з найулюбленіших овочів для вирощування у городі, але з ними можуть виникнути деякі проблеми, особливо пов'язані з гниллю на грядці. Тому городники використовують методи, які допоможуть уберегти кабачки від гнилі та отримати великий та смачний урожай.

Про це повідомили в УНІАН. Зазначили, що одна з головних причин гнилі кабачків – нестача світла при високій вологості.

Ризик загнивання молодих кабачків збільшується через різкі перепади температур. Городники рекомендують звернути особливу увагу на період формування зав'язей, оскільки саме тоді кабачки можуть почати псуватися.

Один з простих та ефективних способів убезпечити кабачки від гнилі – підживити їх спеціальним розчином. Для цього потрібно змішати 10 мл йоду з 10 л води, полити цим розчином коріння кабачків, а також побризкати листя.

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Існують ще декілька хитрощів для збереження урожаю. Рекомендується накривати кущі кабачків агроволокном на ніч, щоб захистити їх від зайвої вологості. У разі дощів можна використовувати козирок з плівки, що також допоможе уникнути гнилі. Крім того, поряд з кущами можна покласти цеглу – вона нагріється вдень та вночі віддасть тепло рослинам.

Що стосується ґрунту, для кабачків він повинен бути нейтральним, але краще, коли він теплий і удобрений. Рекомендується удобрити ґрунт перед посадкою кабачків за допомогою курячого покорму, гною, стебел або бадилля, прикопавши їх на грядці за кілька днів до посадки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уберегти город від згубного впливу сонця.

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