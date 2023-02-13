Морські піхотинці показали, як 'карали окупантів' та їхню техніку дронами-камікадзе (відео)

Українські бійці продовжують нещадно знищувати російські війська та їхню важку техніку. Для цього вони використовують й дрони-камікадзе.

Кадрами своєї роботи на одному з важких напрямків фронту, де ведуться активні бойові дії поділилися морські піхотинці у Фейсбуці. Відео зняли оператори БПЛА з 35 бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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"Дрони-камікадзе, які карають російських окупантів. Відео вдалої роботи операторів БПЛА бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського по ворожій техніці та її живій силі", – підписали вони ці кадри.

Відео дня

Цікавий факт: Минулого року фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Мінцифри анонсували початок проєкту "Армія дронів".

На початку 2023 року проєкт "Армія дронів" на запит військових забезпечив контрактування 1600 дронів на 3,3 млрд грн (за 7 місяців існування проєкту). Це безпілотники Mavic, Matrice, Autel.

Нагадаємо, на Соледарському напрямку бійцям 45-ї ОАБр вдалося виявити з дрона загін російських загарбників та ліквідувати окупантів.

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