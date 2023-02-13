Морские пехотинцы показали, как 'наказывали оккупантов' и их технику дронами-камикадзе (видео)

Украинские бойцы продолжают беспощадно уничтожать российские войска и их тяжелую технику. Для этого они используют и дроны-камикадзе.

Кадрамы своей работы на одном из трудных направлений фронта, где ведутся активные боевые действия, поделились морские пехотинцы в Фейсбуке. Видео сняли операторы БПЛА с 35-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

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"Дроны-камикадзе, наказывающие российских оккупантов. Видео удачной работы операторов БПЛА бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского по вражеской технике и ее живой силе", — подписали они эти кадры.

Видео дня

Интересный факт: В прошлом году фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры анонсировали начало проекта "Армия дронов".

В начале 2023 года проект "Армия дронов" по запросу военных обеспечил контрактирование 1600 дронов на 3,3 млрд грн (за 7 месяцев существования проекта). Это беспилотники Mavic, Matrice, Autel.

Напомним, на Соледарском направлении бойцам 45 ОАБр удалось обнаружить из дрона отряд российских захватчиков и ликвидировать оккупантов.

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