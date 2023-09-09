Потужний землетрус у Марокко забрав життя трьох сотень людей (фото)

Пізно ввечері у п'ятницю, 8 вересня, Марокко сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 балів. Як повідомляють офіційні джерела загинули 296 людей, але реальна кількість жертв може бути вищою.

Також офіційно підтверджено, що травми різного ступеня тяжкості отримали 153 особи.

Про це пише марокканське видання Road.

За даними видання 296 людей загинули у провінціях та префектурах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азілал, Чичауа та Тарудант.

Як повідомляє місцева влада, більшість смертей сталася у важкодоступних гірських районах.

Ще мінімум 153 особи отримали травми різного ступеня важкості.

Крім того, зафіксовано обвалення житлових будівель та різних споруд у Марракеші – столиці Марокко.

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В інших містах Марокко також суттєві руйнування, люди змушені були втікати зі своїх будинків.

Reuters цитує розповіді очевидців руйнівного землетрусу. Монтасір Ітрі, мешканець гірського села Асні неподалік від епіцентру, розповів, що більшість будинків там пошкоджено.

"Наші сусіди опинилися під завалами, і люди докладають усіх зусиль, щоб врятувати їх, використовуючи доступні у селі засоби", – заявив чоловік.

А вчитель Хамід Афкар, що живе неподалік Таруданта, сказав, що втік з дому після перших підземних поштовхів.

“Земля тряслася близько 20 секунд. Двері відчинялися і зачинялися самі собою, коли я кинувся вниз з другого поверху", – пригадує він.

Поштовхи відчувалися у кількох великих містах країни, зокрема в Агадирі, Касабланці, Кенітрі, Рабаті, Ес-Сувейрі. Триває оцінка матеріальних збитків. Рятувальні служби розбирають завали.

За даними Національного геофізичного інституту Марокко, землетрус магнітудою 6,9 балів стався о 23:11 за місцевим часом 8 вересня. Епіцентр землетрусу припав на район Ігіль у горах Високий Атлас (провінція Ель-Хауз, що входить до регіону Марракеш – Сафі). Осередок, за даними Національного геофізичного інституту Марокко, залягав на глибині 8 км.

Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 6,8 і повідомила, що він стався на глибині – 18,5 км.

Як повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, магнітуда землетрусу склала 6,9, а його епіцентр знаходився за 77 км на південний захід від Марракеша.

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