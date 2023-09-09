Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни трех сотен человек (фото)

Поздно вечером в пятницу, 8 сентября, Марокко потряс мощное землетрясение магнитудой 6,9 баллов. Как сообщают официальные источники, погибли 296 человек, но реальное количество жертв может быть выше.

Также официально подтверждено, что травмы разной степени тяжести получили 153 человека.

Об этом пишет марокканское издание Road.

По данным издания, 296 человек погибли в провинциях и префектурах Аль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азилал, Чичауа и Тарудант.

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Как сообщают местные власти, большинство смертей произошло в труднодоступных горных районах.

Еще минимум 153 человека получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, зафиксировано обрушение жилых зданий и сооружений в Марракеше – столице Марокко.

В других городах Марокко также существенные разрушения, люди вынуждены были бежать из своих домов.

Reuters цитирует рассказы очевидцев разрушительного землетрясения. Монтасир Итри, житель горного села Асни неподалеку от эпицентра, рассказал, что большинство домов там повреждено.

"Наши соседи оказались под завалами, и люди прилагают все усилия, чтобы спасти их, используя доступные в деревне средства", - заявил мужчина.

А учитель Хамид Афкар, живущий неподалеку от Таруданта, сказал, что сбежал из дома после первых подземных толчков.

“Земля тряслась около 20 секунд. Дверь открывалась и закрывалась сама собой, когда я бросился вниз со второго этажа", – вспоминает он.

Толчки ощущались в нескольких крупных городах страны, в том числе в Агадире, Касабланке, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. Идет оценка материального ущерба. Спасательные службы разбирают завалы.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 6,9 балла произошло в 23:11 по местному времени 8 сентября. Эпицентр землетрясения пришелся на район Игиль в горах Высокий Атлас (провинция Эль-Хауз, входящая в регион Марракеш – Сафи). Ячейка, по данным Национального геофизического института Марокко, залегала на глубине 8 км.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на глубине – 18,5 км.

Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км юго-западнее Марракеша.

Напомним, вТурции появилась загадочная пропасть, в которую может поместиться небоскреб.

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