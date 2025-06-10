Потужні атмосферні фронти наступають: яка погода чекає Україну до середини червня

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила про зміну погодних умов, які очікують українців найближчими днями. За її словами, спекотна погода поступово відступає, оскільки в країну з північного заходу надходить холодніша повітряна маса.

У розмові з NV вона зазначила, що прохолода вже охоплює західні та північні регіони, спричиняючи зниження температури. Водночас у східних і південних областях спека ще затримається, хоча її інтенсивність послабшає.

Протягом найближчих днів погодні умови залишатимуться стабільними, без опадів, завдяки зоні підвищеного атмосферного тиску. Однак 11 червня із заходу почне рухатися новий атмосферний фронт, який вже 12 числа охопить майже всю Україну. Як зазначає експертка, фронт просунеться на північний схід, провокуючи нестійку погоду з короткочасними дощами та місцями грозами.

Читайте також: Сонячно, проте прохолодніше: прогноз погоди в Україні на 10 червня

На 13 червня прогнозується здебільшого суха погода, хоча у північно-східних регіонах можливі нетривалі опади. А 14 числа дощі поширяться по всій країні, за винятком західних областей і крайнього півдня. У деяких районах можливі грози.

Через надходження прохолодного повітря температура впродовж робочого тижня коливатиметься в межах: уночі +8…+14, удень +18…+24, а в південних та східних регіонах традиційно тепліше – до +29 градусів.

Прогноз погоди на п’ятницю та вихідні залишається схожим, хоча нічна температура дещо знизиться: від +7 до +13 градусів, а в південних регіонах – до +16. Вдень очікується +17…+23 градуси, а на Сумщині та Чернігівщині буде ще прохолодніше – +14…+20. Водночас у Закарпатті та на півдні країни навпаки, стане тепліше – +21…+27.

Після вихідних значних змін у погоді не передбачається. Час від часу проходитимуть короткочасні дощі, що чергуватимуться з періодами ясного неба, а температурні показники залишатимуться в межах нинішніх.

Читайте також: Спека чи зливи: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у червні

Синоптикиня наголошує на високій пожежній небезпеці в південних регіонах, більшості центральних областей, а також у деяких районах Івано-Франківщини, Чернівецької та Харківської областей. Очікувані дощі допоможуть покращити ситуацію найближчим часом.

10 червня на Київщині очікується суха погода без опадів. У нічні години температура складе +12…+14 градусів, а вдень підніметься до +20. Вітер буде північно-західним, помірним, зі швидкістю 7–12 м/с.

11 червня вдень з заходу наблизиться атмосферний фронт, що принесе короткочасні дощі та місцями грози. Температурні показники коливатимуться в межах +21…+23 градуси. 12 червня опади ще можливі місцями, але поступово слабшатимуть і зникатимуть у другій половині дня. У п’ятницю, 13 червня, прогнозується суха погода, а 14-го вдень знову можливі нетривалі дощі.

Раніше ми розповідали для яких регіонів погода влаштує випробування найближчими днями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!