Сонячно, проте прохолодніше: прогноз погоди в Україні на 10 червня

Погода 10 червня порадує українців приємною свіжістю та сонячним небом. У західних і північних регіонах температура буде комфортною, що дозволить трохи перепочити від нещодавньої спеки.

Спекотно ще залишається на сході, півдні та в Дніпропетровській області, де термометри показують понад +30 градусів. Проте й у цих регіонах невдовзі очікується зниження температури. Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко.

У вівторок, 10 червня, на заході країни прогнозують від +18 до +22 градусів, на півночі — від +20 до +23. У центрі буде трохи тепліше — від +21 на Вінниччині до +28…+30 на Дніпропетровщині. На півдні та сході температура залишиться високою — до +27…+32 градусів.

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Основним чинником погоди буде сухий антициклон, тож дощів практично не передбачається. Лише в Луганській області можливі короткочасні грозові зливи.

Загалом протягом тижня синоптики прогнозують помірну та приємну температуру по всій території України. Спека поступово відступатиме зі східних і південних регіонів.

У Києві 10 червня очікується ясна, безхмарна погода без опадів. Температура коливатиметься в межах +20…+22 градуси.

Що стосується морської води, то температура на узбережжях становить: в Одесі — 20°, у Ялті — 19°, у Бердянську — 21°.

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