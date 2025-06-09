Солнечно, однако прохладнее: прогноз погоды в Украине на 10 июня

Погода 10 июня обрадует украинцев приятной свежестью и солнечным небом. В западных и северных регионах температура будет комфортной, что позволит немного отдохнуть от недавней жары.

Жарко еще остается на востоке, юге и в Днепропетровской области, где термометры показывают более +30 градусов. Но и в этих регионах скоро ожидается понижение температуры. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Во вторник, 10 июня, на западе страны прогнозируют от +18 до +22 градусов, на севере - от +20 до +23. В центре будет немного теплее — от +21 в Винницкой области до +28…+30 на Днепропетровщине. На юге и востоке температура останется высокой – до +27…+32 градусов.

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Основным фактором погоды будет сухой антициклон, так что дождей практически не предполагается. Лишь в Луганской области возможны кратковременные грозовые ливни.

В течение недели синоптики прогнозируют умеренную и приятную температуру по всей территории Украины. Жара будет постепенно отступать из восточных и южных регионов.

В Киеве 10 июня ожидается ясная безоблачная погода без осадков. Температура будет колебаться в пределах +20…+22 градуса.

Что касается морской воды, то температура на побережьях составляет: в Одессе – 20°, в Ялте – 19°, в Бердянске – 21°.

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