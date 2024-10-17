Московські попи з бойовиками захопили Михайлівський кафедральний собор у Черкасах, який перейшов у ПЦУ (відео)

17 жовтня відбулось захоплення Свято-Михайлівського собору у Черкасах - найбільшої православної святині України. Цього дня храм офіційно перейшов під юрисдикцію Православної церкви України (ПЦУ), що викликало гострий конфлікт.

За інформацією місцевих джерел, вранці на території собору з'явилися представники ПЦУ. Капелан Володимир Рідний оголосив про плани перетворити храм на Гарнізонний, створити осередок патріотичного виховання та школу підготовки капеланів.

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Однак ці зміни зустріли різкий спротив з боку прихильників московського патріархату. Група людей здійснила спробу силового проникнення на територію собору. Повідомляється про пошкодження воріт та застосування сльозогінного газу.

Ситуація загострилася, коли до храму прорвався митрополит Феодосій разом із групою підтримки. Всередині собору виник фізичний конфлікт між протиборчими сторонами. Очевидці повідомляють про застосування підручних засобів, спроби барикадування та розпилення газових балончиків безпосередньо у церковному приміщенні.

Нагадаємо, митрополита УПЦ МП з Вінниччини, який виправдовував війну проти України, засудили на п'ять років.

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