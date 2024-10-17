Московские попы с боевиками захватили Михайловский кафедральный собор в Черкассах, перешедший в ВЦУ (видео)

17 октября состоялось захват Свято-Михайловского собора в Черкассах – крупнейшей православной святыни Украины. В этот день храм официально перешел под юрисдикцию Православной церкви Украины (ВТО), что вызвало острый конфликт.

По информации местных источников, утром на территории собора появились представители ВТО. Капеллан Владимир Ридный объявил о планах превратить храм в Гарнизонный, создать центр патриотического воспитания и школу подготовки капелланов.

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Однако эти изменения встретили резкое сопротивление со стороны приверженцев московского патриархата. Группа людей предприняла попытку силового проникновения на территорию собора. Сообщается о повреждении ворот и применении слезоточивого газа.

Ситуация накалилась, когда в храм прорвался митрополит Феодосий вместе с группой поддержки. Внутри собора возник физический конфликт между противоборствующими сторонами. Очевидцы сообщают о применении подручных средств, попытках баррикадирования и распыления газовых баллончиков непосредственно в церковном помещении.

Напомним, митрополит УПЦ МП из Виннитчины, который оправдывал войну против Украины, был приговорен к пяти годам.

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