Чи може дружина отримувати половину пенсії свого померлого чоловіка: відповідь ПФУ

У разі смерті пенсіонера один із членів подружжя може відмовитися від своєї пенсії на користь пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це передбачено українським законодавством і дозволяє отримувати до половини тієї суми, яку одержував померлий.

Право на таку пенсію мають непрацюючі чоловік або дружина, які досягли пенсійного віку, а також особи, які мешкали разом із померлим. Крім того, до цієї категорії належать неповнолітні діти, особи з інвалідністю, набутою до повноліття, студенти денної форми навчання до 23 років, а також батьки померлого. Якщо на виплати претендує кілька осіб, то пенсія ділиться між ними рівними частинами. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Головна умова для чоловіка або дружини — це спільне проживання з померлим на момент його смерті. У такому випадку можна претендувати на 50% пенсії за віком, яку він отримував. Якщо є сумніви щодо факту утримання або спільного проживання, Пенсійний фонд може вимагати додаткові документи — наприклад, довідку з органу місцевого самоврядування або судове рішення. Для підтвердження фінансової залежності від померлого можуть також знадобитися свідоцтва про смерть і шлюб, документи про надання матеріальної допомоги, листування, акти, квитанції про грошові перекази чи інші витрати, а також офіційне підтвердження з місцевої ради.

Після зібрання всіх необхідних паперів слід звернутися із заявою до місцевого відділення Пенсійного фонду.

Раніше ми розповідали, що вигідніше: пенсія по інвалідності чи за віком.

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