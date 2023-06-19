Може призвести до пожежі: який популярний лайфхак із індукційною плитою насправді є небезпечним

В соціальних мережах та на різних веб-сайтах зустрічаються численні поради, які призначені полегшити побутові справи. Однак, деякі з цих порад можуть призвести до негативних наслідків. Наприклад, фахівці рекомендують утриматися від додавання саморобних сумішей у бачок унітаза, оскільки це може призвести до пошкодження сантехніки та навіть її пориву. Ще один потенційно небезпечний "лайфхак" відноситься до очищення індукційної плити.

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На платформі TikTok став популярним відеоролик, в якому рекомендується поміщати аркуш паперу або паперову серветку між індукційною плитою та посудом під час готування їжі.

Здається, що цей "лайфхак" є геніальним рішенням, що допомагає уникнути подряпин на склі плити та полегшує її очищення. Але справа насправді значно складніша й небезпечніша, ніж здається на перший погляд. Навіть якщо індукційна плита не нагріває посуд вогнем, папір, розміщений між посудом і плитою, може значно нагрітися й спричинити пожежу.

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Папір може загорітися при температурі трохи вище 200ºC без наявності прямого полум'я. Якщо сковорода стає надто гарячою, легко досягнути цієї критичної температури. Важливо розуміти, що ризик виникнення пожежі набагато переважає очевидні переваги цього "лайфхака" щодо захисту від забруднень.

Отже, рекомендується утриматися від використання цього конкретного "лайфхака" з папером індукційній плиті, оскільки він може створити потенційну загрозу безпеці.

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