Може спалахнути та залишить опіки: названа рослина, яка не підходить для букетів

Якщо ви полюбляєте збирати букети з польових квітів, остерігайтеся зривати ясенець (народна назва неопалима купина). Ця рослина квітне білим та рожевим цвітом, але має надзвичайно отруйні властивості.

Тим, хто буде рвати цю рослину для букетів, загрожують алергічні реакції та опіки.

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А ще ця рослина виділяє небезпечні речовини, що здатні легко спалахнути, якщо піднести до неї вогонь. Вона миттю спалахує, але не згорає. Звідси і її назва у народі – неопалима купина).

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Ясенець білий (лат. Dictamnus albus) - це багаторічна рослина, яка належить до родини рутових (Rutaceae). Він поширений у північних регіонах Європи та Азії.

Ця рослина має висоту від 60 до 120 см. Вона має густий гіллястий кущ з прямостоячими стеблами, вкритими сірими волосками. Листки ясенця білого довгі, вузькі та з гострими кінчиками. Квіти рослини дуже привабливі, мають рожево-фіолетовий або білий колір з червоними чи фіолетовими плямами. Вони зібрані у великих, китицеподібних суцвіттях.

Одним з найцікавіших аспектів ясенця білого є його здатність виділяти ароматичну речовину, що нагадує лимон, з листя та квітів. Цей аромат може стати помітним при легкому терті рослини. Однак варто зазначити, що контакт з цією речовиною може призвести до шкірних подразнень у деяких людей, тому слід бути обережним при взаємодії з рослиною.

Ясенець білий використовується як декоративна рослина в садах і парках. Він цінується за свої чудові квіти та приємний аромат. Однак варто пам'ятати, що рослина є отруйною і тому не рекомендовано використовувати її для букетів.

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