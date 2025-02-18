Чи можна подати заяву на відстрочку без візиту до ТЦК: відповідь юриста

Військовозобов'язані громадяни України зобов'язані особисто з’явитися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), щоб подати заяву на відстрочку, маючи при собі військово-обліковий документ. Військовозобов'язаний повинен особисто прийти до ТЦК і СП для подання заяви на відстрочку. Жодні альтернативні варіанти, зокрема надсилання документів поштою, законом не передбачені.

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Полтавський обласний ТЦК і СП у Facebook звернув увагу на те, що раніше формулювання у статті 58 Постанови Кабміну №560 викликало суперечки серед адвокатів. Вони зазначали, що у ній не було чіткої вимоги щодо особистої присутності при подачі заяви. Однак із 16 січня 2025 року набули чинності зміни, які доповнили цю норму: тепер військово-обліковий документ необхідно пред'явити безпосередньо під час подання заяви.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

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