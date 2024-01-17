Чи можна схуднути не відвідуючи тренажерний зал: правила домашніх тренувань

Схуднення може бути важким завданням, особливо якщо вам не подобається робити вправи або ходити в тренажерний зал. Однак є кілька способів схуднути без традиційних методів.

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Персональний тренер Майкл Хемплін розповів, як схуднути без вправ та відвідування спорт-клубу. Про це повідомляє New York Post. Ці поради можуть допомогти вам схуднути без вправ і відвідування спорт-клубу. Однак важливо пам'ятати, що здорове харчування також є важливим фактором для схуднення.

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Більше смійтеся

Сміх – це чудовий спосіб спалити калорії та покращити настрій. Дослідження показали, що 10-15 хвилин сміху можуть спалити до 40 калорій. Крім того, сміх може зменшити стрес, який може призвести до збільшення ваги.

Паркуйтеся подалі від місця призначення

Коли ви паркуєтеся подалі від місця призначення, ви змушуєте себе більше ходити. Це простий спосіб додати трохи додаткового руху до свого дня.

Ходіть після їжі

Ходьба після їжі може допомогти спалити калорії та знизити рівень цукру в крові. Просто прогулянка навколо кварталу після обіду може зробити велику різницю.

Зробіть деякі справи по дому

Невеликі завдання, такі як винесення сміття та складання білизни, можуть допомогти вам спалити калорії.

Приймайте холодний душ

Прийняття холодного душу може активувати бурий жир, який допомагає спалювати калорії. Однак важливо поступово збільшувати тривалість холодного душу, щоб уникнути переохолодження.

Висипайтеся

Коли ви не спите, ваш організм виробляє більше гормону кортизолу, який може призвести до збільшення ваги. Тому важливо лягати спати вчасно і спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, раніше фахівці сказали, скільки кроків потрібно пройти людині, щоб скинути кілограм ваги.

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