Можно ли похудеть не посещая тренажерный зал: правила домашних тренировок

Похудение может быть трудным заданием, особенно если вам не нравится делать упражнения или ходить в тренажерный зал. Однако есть несколько способов похудеть без традиционных методов.

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Персональный тренер Майкл Хэмплин рассказал, как похудеть без упражнений и посещения спорт-клуба. Об этом сообщает New York Post. Эти советы могут помочь вам похудеть без упражнений и посещения спорт-клуба. Однако важно помнить, что здоровое питание тоже является важным фактором для похудения.

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Больше смейтесь

Смех – это отличный способ сжечь калории и улучшить настроение. Исследования показали, что 10-15 минут смеха могут сжечь до 40 калорий. Кроме того, смех может снизить стресс, который может привести к увеличению веса.

Паркуйтесь подальше от места назначения

Когда вы паркуетесь подальше от места назначения, вы заставляете себя больше ходить. Это простой способ добавить немного дополнительного движения к своему дню.

Ходите после еды

Прогулка после еды может помочь сжечь калории и снизить уровень сахара в крови. Просто прогулка вокруг квартала после обеда может совершить большую разницу.

Сделайте некоторые дела по дому

Небольшие задачи, такие как унос мусора и сборка белья, могут помочь вам сжечь калории.

Принимайте холодный душ

Принятие холодного душа может активировать бурый жир, помогающий сжигать калории. Однако важно постепенно увеличивать продолжительность холодного душа во избежание переохлаждения.

Высыпайтесь

Когда вы бодрствуете, ваш организм производит больше гормона кортизола, который может привести к увеличению веса. Поэтому важно ложиться спать вовремя и спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, ранее специалисты сказали, сколько шагов нужно пройти человеку, чтобы сбросить вес.

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