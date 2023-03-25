Можна серйозно захворіти: яка незначна деталь в автомобілі здатна негативно вплинути на ваше здоров'я

Чи не кожен водій намагається дотримуватися чистоти в салоні авто. Деякі ж після прибирання використовують штучні освіжувачі та ароматизатори повітря, аби в салоні було не лише чисто, а й приємно пахло.

Проте мало хто з водіїв замислюється над тим, що штучні "пахнючки" (їх у народі називають ялинками та вонючками). Автоароматизатори бувають такі: саше, підвісна пляшечка з рідиною, дифузор на кліпсі на дефлектор чи торпеду, спреї.Вони дозволяють швидко усунути неприємний запах у салоні та дуже зручні у використанні. Однак вони містять речовини, що здатні вплинути на здоров'я водія та його пасажирів.

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Наприклад, ось які небезпечні речовини можуть містити ароматизатори повітря:

Ефіри та солі фталевої кислоти – вони погано виводяться з організму людини, і поступово накопичуючись, створюють проблеми для печінки та нирок, а також гормональні збої.

Формальдегід – токсикоген, що впливає на центральну нервову систему, пригнічує дихальну та репродуктивну функцію.

Діетілгексил – сприяє накопиченню шкідливих ліпідів.

Нітрит натрію та бензоат натрію – вважаються найсильнішими отрутами, викликають мутацію генів, провокує хворобу Паркінсона, хвороби печінки, анемію тощо. Бензол – вражає дихальну систему, мозок, надниркові залози або кровоносну систему.

Пінін та лимонін – можуть викликати рак.

Також освіжувачі повітря можуть містити камфору, фенол, дихлорбензол, нафталін, етанол, бензиловий спирт тощо. Ці речовини є сильними алергенами, здатні порушувати обмін речовин тощо.

До речі, найбільш небезпечними є освіжувачі-спреї. Вони можуть проникати в організм через органи дихання та навіть через шкіру.

До того ж освіжувачі повітря лише маскують неприємний запах, а не впливають на причину його появи. Тож радимо перед тим як купувати ароматизатори повітря, уважно читати на етикетці, які хімічні елементи чи сполуки вони містять. Якщо там є хоч один з "інгредієнтів", описаних вище, краще відмовте собі у задоволенні ароматизувати автомобіль. Краще оберіть безпечні ефірні олії з нейтральними запахами, які можна нанести на ватні диски та розкласти в салоні та багажнику автомобіля. А ще можна взяти тканинні мішечки та наповнити їх пахучими травами й розвішати в авто – так буде безпечніше для водія та його пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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