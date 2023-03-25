Можно серьезно заболеть: какая незначительная деталь в автомобиле способна отрицательно повлиять на ваше здоровье

Едва ли не каждый водитель пытается соблюдать чистоту в салоне авто. Некоторые после уборки используют искусственные освежители и ароматизаторы воздуха, чтобы в салоне было не только чисто, но и приятно пахло.

Однако мало кто из водителей задумывается над тем, что искусственные "пахнучки" (их в народе называют елками и вонючками). Автоароматизаторы бывают: саше, подвесная бутылочка с жидкостью, диффузор на клипсе на дефлектор или торпеду, спреи. Они позволяют быстро устранить неприятный запах в салоне и очень удобны в использовании. Однако они содержат вещества, способные повлиять на здоровье водителя и его пассажиров.

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Например, вот какие опасные вещества могут содержать ароматизаторы воздуха:

Эфиры и соли фталевой кислоты – они плохо выводятся из организма человека и постепенно накапливаясь, создают проблемы для печени и почек, а также гормональные сбои.

Формальдегид – токсикоген, влияющий на ЦНС, подавляет дыхательную и репродуктивную функцию.

Диэтилгексил – способствует накоплению вредных липидов.

Нитрит натрия и бензоат натрия считаются сильнейшими ядами, вызывают мутацию генов, провоцирует болезнь Паркинсона, болезни печени, анемию и т.д. Бензол – поражает дыхательную систему, мозг, надпочечники или кровеносную систему.

Пинин и лимонин могут вызвать рак.

Также освежители воздуха могут содержать камфору, фенол, дихлорбензол, нафталин, этанол, бензиловый спирт. Эти вещества являются сильными аллергенами, способны нарушать обмен веществ.

Кстати, наиболее опасны освежители-спреи. Они могут проникать в организм через органы дыхания и даже через кожу.

К тому же освежители воздуха только маскируют неприятный запах, а не влияют на причину его появления. Поэтому рекомендуем перед тем как покупать ароматизаторы воздуха, внимательно читать на этикетке, какие химические элементы или соединения они содержат. Если там есть хоть один из ингредиентов, описанных выше, лучше откажите себе в удовольствии ароматизировать автомобиль. Лучше выберите безопасные эфирные масла с нейтральными запахами, которые можно нанести на ватные диски и разложить в салоне и багажнике автомобиля. А еще можно взять тканевые мешочки и наполнить их благоухающими травами и развешать в авто – так будет безопаснее для водителя и его пассажиров.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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