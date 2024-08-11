Можна сміливо купувати: ТОП-4 надійні кросовери до $12 000

На автомобільному ринку України кросовери здобули значну популярність за останні роки. Однак вартість нових SUV часто виходить за рамки бюджету багатьох автомобілістів. Оптимальним варіантом у цьому випадку може стати придбання машини з пробігом, де головним критерієм при виборі є її надійність.

Обираючи автомобіль, необхідно бути впевненим у його якості, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Проаналізувавши пропозиції на ринку, фахівці виокремили чотири моделі кросоверів з пробігом, які варто розглянути при бюджеті до 12 000 доларів (приблизно 500 000 гривень). Про це пише Твоя машина.

Toyota RAV4 (2011-2012). Ця модель відома своєю надійністю, прекрасним антикорозійним покриттям, довговічністю мотора та стабільною роботою електроніки. Лише іноді можливі неполадки з генератором. Suzuki Grand Vitara. Цей автомобіль славиться своєю високою надійністю при правильному обслуговуванні. Важливо не забувати про своєчасну заміну масла в трансмісії та контролювати стан каталізатора. Renault Duster першого покоління. Цей кросовер є лідером продажів серед бюджетних авто в Україні завдяки своїм надійним двигунам та кузову, який не схильний до корозії. Hyundai ix35. Цей корейський автомобіль відмінно адаптований до різноманітних дорожніх умов, а його мотори відзначаються великим запасом ходу. Ключ до довголіття машини – це її систематичне технічне обслуговування.

Нагадаємо, раніше експерти назвали ТОП-10 найкращих сімейних кросоверів на вторинному ринку.

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