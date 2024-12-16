Мутовані собаки Чорнобиля проходять швидку еволюцію – дослідження

Еволюція, як правило, асоціюється з повільними змінами протягом тривалих періодів часу. Однак, недавні дослідження виявили, що собаки, які мешкають у Чорнобильській зоні відчуження, зазнали значних генетичних змін всього за 40 років після аварії на ЧАЕС.

Вчені, аналізуючи ДНК собак, які проживають в зоні відчуження, виявили унікальні генетичні маркери, відмінні від їхніх родичів, які живуть в інших регіонах. Це свідчить про те, що собаки, які опинилися в екстремальних умовах радіоактивного забруднення, адаптувалися до нового середовища шляхом швидких генетичних змін, пише IFLScience.

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Цікаво, що не лише собаки зазнали еволюційних змін. Дослідження інших видів, таких як вовки та деревні жаби, також показали їхню адаптацію до умов зони відчуження. Вовки розвинули стійкість до раку, а жаби змінили своє забарвлення, що допомогло їм краще виживати в умовах підвищеного радіаційного фону.

Причини таких швидких еволюційних змін до кінця не з'ясовані. Однак вчені припускають, що радіація могла спричинити мутації в геномі тварин, які передавалися наступним поколінням. Крім того, ті особини, які не змогли адаптуватися до нових умов, вимирали, залишаючи більш стійких до радіації нащадків.

Ці відкриття свідчать про те, що еволюція може відбуватися набагато швидше, ніж вважалося раніше, особливо в умовах значних змін навколишнього середовища. Дослідження чорнобильських тварин відкриває нові горизонти для розуміння процесів адаптації живих організмів до екстремальних умов.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що у Чорнобилі мутували собаки. Також UAportal повідомляв, що розгадано парадокс чорнобильських диких кабанів, які залишаються радіоактивними майже 40 років.

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