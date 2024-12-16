Мутированные собаки Чернобыля проходят быструю эволюцию – исследование

Эволюция, как правило, ассоциируется с медленными изменениями в течение продолжительных периодов времени. Однако, недавние исследования обнаружили, что собаки, проживающие в Чернобыльской зоне отчуждения, претерпели значительные генетические изменения всего через 40 лет после аварии на ЧАЭС.

Ученые, анализируя ДНК собак, проживающих в зоне отчуждения, обнаружили уникальные генетические маркеры, отличные от их родственников, живущих в других регионах. Это свидетельствует о том, что оказавшиеся в экстремальных условиях радиоактивного загрязнения собаки адаптировались к новой среде путем быстрых генетических изменений, пишет IFLScience.

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Интересно, что не только собаки претерпели эволюционные изменения. Исследования других видов, таких как волки и древесные лягушки, также показали их адаптацию к условиям зоны отчуждения. Волки развили устойчивость к раку, а лягушки изменили свою окраску, что помогло им лучше выживать в условиях повышенного радиационного фона.

Причины столь быстрых эволюционных изменений до конца не выяснены. Однако ученые предполагают, что радиация могла вызвать мутации в геноме животных, передававшихся следующим поколениям. Кроме того, лица, которые не смогли адаптироваться к новым условиям, вымирали, оставляя более устойчивых к радиации потомков.

Эти открытия свидетельствуют о том, что эволюция может происходить гораздо быстрее, чем считалось ранее, особенно в условиях значительных изменений в окружающей среде. Исследование чернобыльских животных открывает новые горизонты для понимания процессов адаптации живых организмов к экстремальным условиям.

Напомним, ученые выяснили, что в Чернобыле собаки мутировали. Также UAportal сообщал, что разгадан парадокс чернобыльских диких кабанов, которые остаются радиоактивными почти 40 лет.

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