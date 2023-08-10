Чоловік за допомогою дрона дізнався ще одну таємниці картини ''Мона Ліза''

Фотографії з безпілотника допомогли розгадати таємницю, яка багато років викликала незліченні суперечки – де саме Леонардо Да Вінчі малював своє знамените полотно "Мона Ліза".

Як повідомляє DailyStar, італійський історик Сільвано Вінчеті ідентифікував міст на знаменитій картині "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі. За його словами, художник зобразив жінку на тлі Роміто ді Латеріна, який проходить через річку Арно у провінції Ареццо.

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Раніше висловлювалися припущення, що на полотні зображений Понте Буріано, який також розташований неподалік Латерини, або Понте Боббіо в північному італійському місті П'яченца. Проте історик спростував ці версії. Використовуючи історичні документи та зображення з безпілотника, він визначив, що це "етрусько-римський міст Роміто".

За його словами, найпоказовіша деталь — кількість арок. Міст на картині має чотири арки, як колись і Роміто. У Понте Буріано шість арок, а у Понте Боббіо – понад шість.

Висновки історика підтвердилися після вимірів розмірів єдиної арки Роміто, що залишилася, і ширини між берегами.

Вінчеті також з'ясував, що Леонардо да Вінчі під час роботи над "Моною Лізою" часто мешкав у дядька-священика у Ф'єзолі. Міст був сполучною ланкою між цим містом, Ареццо та Флоренцією.

Нагадаємо, сімейна пара у Великій Британії, яка успадкувала старовинний 800-річний замок, знайшла в гостьовому крилі втрачену картину Джона Констебля вартістю до 2 мільйонів фунтів стерлінгів.

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