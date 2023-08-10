Мужчина с помощью дрона узнал еще одну тайну картины ''Мона Лиза''

Фотографии с беспилотника помогли разгадать тайну, много лет вызывавшую бесчисленные споры – где именно Леонардо Да Винчи рисовал свое знаменитое полотно "Мона Лиза".

Как сообщает DailyStar, итальянский историк Сильвано Винчетти идентифицировал мост на знаменитой картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. По его словам, художник изобразил женщину на фоне Ромито ди Латерина, проходящего через реку Арно в провинции Ареццо.

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Ранее высказывались предположения, что на холсте изображен Понте Буриано, также расположенный неподалеку от Латерины, или Понте Боббио в северном итальянском городе Пьяченца. Однако историк опроверг эти версии. Используя исторические документы и изображения беспилотника, он определил, что это "этрусско-римский мост Ромито".

По его словам, самая показательная деталь – количество арок. Мост на картине имеет четыре арки, как и Ромито. У Понте Буриано шесть арок, а у Понте Боббио – более шести.

Выводы историка подтвердились после измерений размеров единственной оставшейся арки Ромито и ширины между берегами.

Винчети также выяснил, что Леонардо да Винчи во время работы над "Моной Лизой" часто жил у дяди-священника в Фьезоле. Мост был связующим звеном между этим городом, Ареццо и Флоренцией.

Напомним, семейная пара в Великобритании, унаследовавшая старинный 800-летний замок, обнаружила в гостевом крыле утраченную картину Джона Констебля стоимостью до 2 миллионов фунтов стерлингов.

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