В Британии семейная пара случайно нашла в доме картину, стоящую миллионы (фото)

Семейная пара в Великобритании, унаследовавшая старинный 800-летний замок, нашла в гостевом крыле потерянную картину Джона Констебля стоимостью до 2 миллионов фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов).

Как сообщает DailyMail, картину зашли в замке Кроуфордленд в 40 км от Глазго (графство Эйршир). Там живут аристократ Саймон Кроуфорд и его жена Адити. Супруги стремятся продать это полотно, чтобы оплатить долги.

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Саймон Кроуфорд рассказал, что в настоящее время его семья владеет давним поместьем, расположенным на 242 гектарах земли. Однако огромные затраты на техническое обслуживание (более 100 000 фунтов стерлингов в год) заставляют супругов значительно экономить. Поэтому семейная пара надеется, что деньги, изъятые из продажи этой картины, они смогут оплатить содержание имения.

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Владелец имения говорит, что искусствоведы уже осмотрели картину и заявили, что она может быть оценена в 1-2 миллиона фунтов стерлингов.

На этом полотне изображен мост через водоем. Картина содержит имя Констебля на раме и название "Старый мост через Эйвон".

Сначала считалось, что картина – подделка. Она на протяжении большого времени висела на стене гостевого флигеля в замке. Однако впоследствии эксперты подтвердили ее подлинность. Они сказали, что холст написал английский художник-романтик Джон Констебль.

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Именно специалист по антиквариату Ронни Арчер-Морган был тем, кто узнал, что жители замка "нашли настоящее сокровище". Он сообщил, что за нее можно выторговать немалые деньги.

Во время пребывания в замке эксперты по антиквариату также обнаружили письмо, написанное Робертом Бернсом, гостем отеля, забронировавшим номер, подписанный Чарльзом Диккенсом, и картину художника Уильяма Марлоу. Эти вещи уже проданы за 19 тысяч фунтов стерлингов, ими семья оплатила содержание замка.

Напомним, в США во время проведения реконструкции старого дома, построенного в 1872 году, столяр наткнулся на необычную скрытую записку, лежавшую скрытой на протяжении более 45 лет.

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