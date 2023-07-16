В США во время ремонта мужчина нашел тайное послание, написанное в 1975 году (фото)

Во время проведения реконструкции старого дома, построенного в 1872 году, столяр наткнулся на необычную скрытую записку, лежавшую скрытой на протяжении более 45 лет.

Это открытие вышло, когда Дакота Мон был нанят отреставрировать здание. Когда он разобрал стену гостиной, на каркасе было выцарапано сообщение: "Примечание 9/29/1975" и нарисованные стрелки, указывающие на выемку в деревянной перегородке. Там он нашел записку. Она была написана 14-летней Стефани Геррон.

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По словам Мона, он был поражен тем, что эта необычная записка перенесла его в прошлое полвека назад. Он отметил, что оставляя свое сообщение, Стефани будто разговаривала с ним и всеми, кто работал над реставрацией дома.

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В записке Стефани рассказывала о жизни в доме в 1975 году, вспоминала семью, соседей, события того периода, а также выразила желание, чтобы у новых владельцев дома было много счастья.

В записке написано: "Тому, кто это найдет: Сегодня 29 сентября 1975 года. Меня зовут Стефани Геррон. Я живу здесь со своей мамой, отцом (Эрнест), Бекки и Валери. Джеральд Форд – президент. Миссис Лей наша соседка. Мама беременна, и ребенок должен родиться в ближайшее время. Насколько нам известно, этот дом был построен в 1872 году. Дом перерабатываем. Центральная железная дорога Иллинойса находится на западной стороне дома. Мы здесь живем 8 лет. Мой папа работает на Северо-Западной железной дороге в Чикаго. Долина насчитывает около 650 человек. Мне 14, Вэл 16 и Бекки 12. Я надеюсь, что у вас будет много счастья в этом доме. Стеф".

После того, как Дакота Мон опубликовал фотографии записки на Facebook, публикация распространилась, и наконец нашла свою адресатку — Стефани, которая теперь имеет фамилию Пойт.

Она рассказала, что была в шоке, когда узнала о находке, и поделилась своими воспоминаниями о том периоде жизни.

Напомним, в Шотландии во время уборки на пляже нашли старинную записку в бутылке.

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