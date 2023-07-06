В Шотландии была найдена бутылка с запиской внутри, которой более 30 лет: что в послании (фото)

В Шотландии продолжаются поиски автора сообщения, которое было помещено в бутылку около 30 лет назад. Бутылку с запиской нашли во время акции Pentland Canoe Club "Big Paddle Cleanup" в Терсоне, Шотландия.

Группа опубликовала фотографию на своей странице в Facebook, где видна выцветшая развернутая бумага и побледневший текст. Запись содержит номер телефона, почтовый индекс и название школы Rothes. Воспроизведение сообщения дает информацию, которую, вероятно, написала женщина по имени Линн в детстве.

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Клуб связался с начальной школой Rothes для помощи в поиске автора сообщения. Местонахождение школы примерно в 19 км от ближайшего побережья.

Пока нет дальнейшей информации о Линн, но, учитывая содержание записки, она, вероятно, имеет около 30 лет.

Дальнейшие поиски направлены на установление контакта с автором сообщения и раскрытие интересной истории, сохранившейся на протяжении многих десятилетий в бутылке, попавшей на пляж.

Напомним, на пляже в Аляске нашли петроглиф в возрасте 8000 лет.

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