У Шотландії знайшли пляшку із запискою всередині, якій більш як 30 років: що у посланні (фото)

У Шотландії продовжуються пошуки авторки повідомлення, яке було поміщено в пляшку близько 30 років тому. Пляшку з запискою знайшли під час акції Pentland Canoe Club "Big Paddle Cleanup" у Терсоні, Шотландія.

Група опублікувала фотографію на своїй сторінці у Facebook, де видно вицвілий розгорнутий папір та зблідлий текст. Записка містить номер телефону, поштовий індекс та назву школи Rothes. Відтворення повідомлення дає інформацію, що його, ймовірно, написала жінка на ім'я Лінн в дитинстві.

Відео дня

Клуб зв'язався з початковою школою Rothes для допомоги у пошуку авторки повідомлення. Місцезнаходження школи приблизно в 19 км від найближчого узбережжя.

Наразі немає подальшої інформації про Лінн, але, враховуючи зміст записки, вона, ймовірно, має близько 30 років.

Подальші пошуки спрямовані на встановлення контакту з авторкою повідомлення та розкриття цікавої історії, яка збереглася протягом багатьох десятиліть у пляшці, що потрапила на пляж.

Нагадаємо, на пляжі в Алясці знайшли петрогліф віком 8000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!