Вчені розгадали таємниці петрогліфів віком 8000 років на Алясці: найдавніші форми людського самовираження

Аляска має розкішну історію, а багато шанованих корінних американських племен залишили свої сліди на цій землі. Але один певний історичний артефакт розбурхав уяву вчених і залишається загадкою й до сьогодні: пляж петрогліфів у Врангелі, штат Аляска.

Про це пише Ancient Origins.

Цей таємничий пляж знаходиться вздовж прибережного шляху "Внутрішній прохід" і Врангель - це невелике та спокійне рибальське селище з багатою корінною американською ідентичністю. Цей регіон - справжній природний рай з гострими горами, густими бореальними лісами, кам'янистими пляжами та просторими архіпелагами.

Всього в 1,6 кілометрах від міста розташований пляж петрогліфів, де нерівні скелі прикрашені складними кам'яними різьбленнями. Ці петрогліфи є одними з найдавніших форм вираження людської культури, які можна знайти по всьому світу, але рідко зустрічаються в такій щільній концентрації в Північній Америці.

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На пляжі можна побачити від 40 до 50 різьблених зображень, більшість з яких добре збереглася і оцінюються на вік до 8 000 років. Походження цих різьблених фігур залишається загадкою.

Хоча корінні американці, які належать до племен Тлінкіт та інших, живуть в цьому регіоні вже тисячі років, ці петрогліфи могли бути створені попередніми мешканцями, які населяли цю місцевість до приходу племен.

Зображення на пляжі поєднують в собі елементи стилів тлінкітів та хайда, а також примітивні та грубі зображення більш давніх культур.

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Вчені висувають кілька припущень з приводу творця цих малюнків. Згідно з однією, їх могли створити хайда, які мешкали на сусідніх островах Хайда-Гваї протягом 13 000 років. Інша стверджує, що їх створила зовсім інша культурна група, передуюча як хайда, так і тлінкітам.

Петрогліфи включають в себе як прості символи, так і складні різьблені зображення косаток, лосося, круків, птахів, риб та інших істот, що мали велике значення для місцевих індіанських племен.

Пляж петрогліфів у Врангелі показує, наскільки багату історію має доєвропейська епоха на Алясці та в Північній Америці.

Нагадаємо, на півночі Китаю знайшли артефакти бронзової доби та "елітні гробниці".

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