На півночі Китаю знайшли артефакти бронзової доби та 'елітні гробниці' (фото)

Національне управління культурної спадщини в Пекіні оприлюднило дані про останні археологічні відкриття династії Шан (1600-1100 рр. до н.е.). Особливу увагу привернули досягнення на місці Чжайгоу, розташованому на плато Цзіньшань у провінції Шеньсі, яке виявилося найбільшим і найбагатшим на артефакти серед усіх відомих місць династії Шан.

Чжайгоу, розташоване в селі Чжайгоу, місто Юлінь, є єдиним за своїм родом місцем у північному Китаї. Тут було знайдено велику площу споруд з утрамбованої землі, великі гробниці, могильники, гончарні печі та інші артефакти, розкидані по 11 сусідніх пагорбах.

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Одним з найважливіших відкриттів було виявлення останків колісниці та коня часів пізньої династії Шан. Це є значущим доказом для вивчення появи колісниць у Китаї та розвитку звичаїв поховання колісниць.

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Дев'ять груп високопоставлених знатних гробниць були виявлені, включаючи три групи великих гробниць у формі китайського ієрогліфа "Цзя". Чжайгоу стало найбільшим, найпоширенішим та найвищим кладовищем пізньої династії Шан на плато Цзіньшань.

Артефакти, знайдені на місці Чжайгоу, включають: численні бронзові колісниці, прикраси з нефриту, інструменти з кістки, лаковані вироби та кістки оракулів. Вони свідчать про економічний і культурний розвиток регіону лесових пагорбів під час династії Шан і вплив династії на цей район.

Знайдення центрального поселення та великих гробниць у Чжайгоу дало чіткий археологічний контекст для колекцій бронзових артефактів, які були розкопані в регіоні протягом останніх десятиліть. Це відповідає науковим питанням про зв'язок цих артефактів з високопоставленими похованнями, що надає можливість для подальших досліджень у цьому регіоні, повідомляє CGTN.

Зазначається, що археологічні роботи у Чжайгоу розкривають високорозвинену бронзову цивілізацію династії Шан у північній частині Шеньсі, що перевершує попередні уявлення. Вони відіграють важливу роль у вивченні політичної та географічної структури місцевих держав Шан і розумінні культурного обміну та взаємодії між центральними рівнинами та прикордонними регіонами того часу.

Археологи продовжують дослідження на місці Чжайгоу, сподіваючись знайти більше цінних артефактів та отримати нові відкриття, які допоможуть розширити нашу важливу історичну інформацію про давню бронзову цивілізацію Китаю.

Нагадаємо, у Китаї археологи виявили на Лесовому плато величезну ділянку будівель з утрамбованої землі, кладовищ і бронзових ливарних майстерень. Знахідка датується приблизно 3200 роками тому.

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