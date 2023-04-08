Прикрашена зображеннями квітів, левів і коралів: у Китаї знайшли 800-річну гробницю

На півночі Китаю під час ремонту каналізації робітники знайшли склеп XIII століття. Архітектура споруди вражала безліччю декоративних елементів. В склепі знаходились останки трьох людей.

Робочі зв’язалися з вченими, які визначили, що склеп був збудований у період між 1190 та 1196 роками. В той час ці території були частиною держави Цзінь, яку населяли чжурчжені, місцеві племена.

Про це пише видання Live Science.

Склеп прикрашала ліпнина та зображення міфічних персонажів, квітів, коралів та тварин. В ній лежали останки чоловіка, жінки та дитини. Про них поки що нічого не відомо.

Читайте також: Як зрозуміти, що собака відчуває біль.

Відео дня

Держава Цзінь була створена близько 1115 року нашої ери на фоні війни з більш ранньою династією Ляо. Вона проіснувала до 1234 року та зникла перед вторгненням монголів. За сто років існування вона стала однією з наймогутніших держав Китаю.

Цзінь керувала імператорська сім'я, яка належала до чжурчженів (напівкочова народність з північного сходу Китаю).

Як показує перепис населення за 1207 рік, кількість мешканців Цзінь складала 53 мільйони осіб, але не всі вони були чжурчженами..

Наприклад, місцевість, де знайшли склеп, населяла китайська народність хань. Як стверджують археологи, на це вказує і архітектура гробниці.

Нагадаємо, UaPortal вже писав про те, що 170 000 років тому древні люди їли гігантських слимаків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!