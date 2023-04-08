Украшена изображениями цветов, львов и кораллов: в Китае нашли 800-летнюю гробницу

На севере Китая во время ремонта канализации рабочие обнаружили склеп XIII века. Архитектура сооружения поражала обилием декоративных элементов. В склепе находились останки трех человек.

Рабочие связались с учеными, которые определили, что склеп был построен в период между 1190 и 1196 годами. В то время эти территории были частью государства Цзинь, которое населяли чжурчжэны, местные племена.

Об этом пишет издание Live Science.

Склеп украшала лепнина и изображения мифических персонажей, цветов, кораллов и животных. В ней лежали останки мужчины, женщины и ребенка. О них пока ничего не известно.

Видео дня

Как понять, что собака испытывает боль.

Государство Цзинь было создано около 1115 г. нашей эры на фоне войны с более ранней династией Ляо. Оно просуществовало до 1234 г. и исчезло перед вторжением монголов. За сто лет существования оно стало одним из самых могущественных государств Китая.

Цзинь управляла императорская семья, принадлежавшая к чжурчжэнам (полукочевая народность с северо-востока Китая).

Как показывает перепись населения за 1207 год, количество жителей Цзинь составляло 53 миллиона человек, но не все они были чжурчженами.

К примеру, местность, где нашли склеп, населяла китайская народность хань. Как говорят археологи, на это указывает и архитектура гробницы.

Напомним, UaPortal уже писал о том, что 170 тысяч лет назад древние люди ели гигантских улиток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !