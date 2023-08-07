На картине известного бельгийского художника нашли скрытое изображение (фото)

На картине известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта "Пятый сезон" заметили скрытое изображение. О нем узнали, когда картину, написанную маслом на холсте в 1943 году, подвергли инфракрасной рефлектографии.

Как сообщает The Guardian, эксперты из Национального музея изобразительного искусства Бельгии в Брюсселе выяснили, что картина Магритта содержит портрет женщины. Считается, что он рисовал свою жену.

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"На картине "Пятый сезон" изображены два мужчины в шляпах, которые держат подмышками рамки с картинами. Вероятно, что обнаруженное изображение женщины под этим рисунком, изображает жену художника Жоржет. Она была музой Магритта и была продавщицей в магазине искусства, где он покупал краски", – пишет издание.

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Найденный портрет будет включен в будущую книгу "Рене Магритт: Материалы художника", опубликованную Институтом сохранения Гетти в Лос-Анджелесе. Эта находка станет дополнительным стимулом для дальнейших исследований и изучения творчества этого величайшего художника.

Напомним, в США во время проведения реконструкции старого дома, построенного в 1872 году, столяр наткнулся на необычную скрытую записку, лежавшую скрытой на протяжении более 45 лет.

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