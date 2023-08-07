На картині відомого бельгійського митця знайшли приховане зображення (фото)

На картині відомого бельгійського художника-сюрреаліста Рене Магрітта "П'ятий сезон" помітили приховане зображення. Про нього довідалися, коли картину, написану олією на полотні у 1943 році, піддали інфрачервоній рефлектографії.

Як повідомляє The Guardian, експерти з Національного музею образотворчого мистецтва Бельгії в Брюсселі з'ясували, що картина Магрітта містить портрет жінки. Вважається, що він малював власну дружину.

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"На картині "П'ятий сезон" зображено двох чоловіків у капелюхах, які тримають під пахвами рамки з картинами. Вірогідно, що виявлене зображення жінки під цим малюнком, зображує дружину художника Жоржет. Вона була музою Магрітта й була продавчинею у магазині мистецтва, де він купував фарби", – пише видання.

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Знайдений портрет буде включений до майбутньої книги "Рене Магрітт: Матеріали художника", яку опублікує Інститут збереження Гетті в Лос-Анджелесі. Ця знахідка стане додатковим стимулом для подальших досліджень та вивчення творчості цього видатного художника.

Нагадаємо, у США під час проведення реконструкції старого будинку, збудованого у 1872 році, столяр натрапив на незвичайну приховану записку, що лежала прихованою протягом понад 45 років.

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