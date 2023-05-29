Ми робимо це не правильно: експерт назвав головні помилки при митті волосся

Більшість з нас, коли миє голову, масажує шкіру та коріння волосся разом із шампунем. З'ясувалося, що це груба помилка. Відомий перукар з Лондона Джейсон Кольєр, що надає послуги світовим зіркам, пояснив, як правильно мити голову.

Він порадив тим, хто має довге волосся, розпочинати процес миття голови зі зволоження волосся. "Зволожте волосся теплою водою перед нанесенням шампуню. Вологе волосся легше очищати".

Що стосується шампуню, він порадив спочатку розпінити його у долонях, а потім нанести спочатку на корені й розподілити по всій довжині. Масажувати шкіру голови при цьому він не радить, оскільки це може призвести до травмування волосяних луковичок й волосся сильніше випадатиме. А ще він каже, що такі масажні руки сприятимуть більшому виділенню підшкірного жиру, тож волосся швидше стане масним.

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Кольєр порадив змивати шампунь ретельно, аби його залишки змивалися й не призводили до подразнень. Що стосується кондиціонера, то його теж не варто втирати у голову, а лише розподіляти рівномірно по волоссю. Змивати його теж потрібно ретельно, а ще – прохолодною водою.

"Закінчивши нанесення кондиціонера, промийте волосся прохолодною водою. Холодна вода допоможе закрити волосинки, забезпечити блиск та додатковий об'єм волосся", – сказав експерт.

Сушити волосся теж потрібно правильно. Не розтирайте його рушником, а обережно промокніть, щоб уникнути його пошкодження.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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