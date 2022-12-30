'Ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв': Резніков прокоментував загрозу нового наступу рф

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підготовку українських військових до наступного можливого наступу окупантів. За його словами, наша країна готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій на фронті.

Він наголосив, що Україна вистояла системно і показала всьому світові, що це реально – витримати будь-яку навалу. Про це Резніков сказав у інтерв'ю порталу Lb.ua.

"Ми точно знаємо місця, з яких теоретично/гіпотетично вони могли б спробувати здійснити цей наступ. Ми готуємося до всіх ризикованих сценаріїв: Генштаб це пропрацьовує, доповідає на Ставці головнокомандувача, і, відповідно, все військово-політичне керівництво країни, починаючи від верховного головнокомандувача, президента України, в курсі, і ми готуємося до будь-яких сценаріїв. Навіть до найнеприємніших", – зазначив він.

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Глава Міноборони додав, що маючи "незручного сусіда", завжди залишається ризик неадекватної поведінки. Якщо росіяни захочуть піти у новий наступ, то зможуть підготуватися не раніше лютого.

"Виходячи з того, що вони, провівши першу хвилю часткової мобілізації, за нашими оцінками, 150 тисяч одразу направили безпосередньо до України (вони воюють сьогодні замість тих втрат, яких зазнали росіяни вбитими та пораненими), а ще 150 тисяч готують у різних таборах на різних територіях: і в росії, і в Білорусі, в частині окупаційних міст", – зауважив Резніков.

Міністр підкреслив, що зараз недоречно з'ясовувати, звідки саме вони збираються знову атакувати.

"Це залежатиме від їхніх планів, а головне – від нашої підготовки", – пояснив він.

Щодо наступу з території Білорусі, Резніков вказав, що багато чого залежатиме від білоруських військових.

"Якщо білоруські солдати будуть готові виконувати накази російських генералів – це один сценарій. Якщо білоруські солдати не будуть готові виконувати накази російських генералів, а лише своїх, білоруських – це абсолютно інший сценарій", – резюмував Резніков.

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