'Ми прийшли звільняти росію': Російський Добровольчий Корпус взяв відповідальність за події у Брянській області (відео)

У четвер, 2 березня, російські ЗМІ повідомили про збройну провокацію у Брянській області, звинувативши у цьому Україну. Проте, як з'ясувалося, до цієї події були самі росіяни.

Зокрема, у Телеграм-каналі Російського Добровольчого Корпусу (РДК) з'явилося відео, на якому двоє чоловіків у військовій формі та з жовтими стрічками на одязі заявили, що української ДРГ у Брянській області не було.

Бійці РДК заявили: "Ну що ж друзі, це сталося. Російський Добровольчий Корпус перейшов державний кордон російської федерації, докази прямо за моєю спиною (один з чоловіків показав табличку, де написано: "Любечанський фельдшерсько-акушерський пукнт". – Ред.)".

Відео дня

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"Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо людей без зброї, майте це на увазі. Тепер прийшов час звичайним громадянам росії зрозуміти, що вони не раби, підіймайте бунти, боріться!", – додали бійці РДК.

Видання "Грунт" зазначає https://t.me/gruntmedia/28914, що одним із військових на відео є Денис Нікітін, який є керівником "Русского Добровольческого Корпуса". Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення він перебував в Україні та керував цим корпусом в складі Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Також у мережі виклали відео, на якому двоє чоловіків стоять із прапором РДК біля синьої дерев'яної будівлі, до якої прикріплено металевий ящик для листів російської пошти. На фоні чутно перестрілку, доносяться автоматні черги.

Один з чоловіків промовляє: "Ми бійці РДК записуємо це відео з Брянської області. Ми прийшли сюди не як ДРГ, а як визвольна армія на свою рідну землю. На відміну від путінської армії – катів та гвалтівників, ми не воюємо з мирними людьми".

Потім він додає: "Ми прийшли сюди, щоб вас звільнити. Закликаємо – візьміть зброю та боріться з путінським кремлівським кривавим режимом. Слава РДК – смерть кремлівському тирану".

Нагадаємо, 2 березня російські ЗМІ та пабліки писали про українських диверсантів, які нібито зайшли у прикордонні населенні пункти Брянської області та взяли заручників. А Федеральна служба безпеки повідомила, що вони разом із військовими "здійснюють заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

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